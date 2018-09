Rom (AFP) Der Kapitän des gesunkenen italienischen Kreuzfahrtschiffes "Costa Concordia" soll nach dem Willen der Verteidigung freigesprochen werden. Ein solcher Unfall könne "jedem passieren, der zur See fährt", sagte Anwalt Domenico Pepe laut Justizkreisen am Montag in seinem Plädoyer vor dem Gericht im toskanischen Grosseto. Insbesondere wies Pepe demnach die Anschuldigung der Staatsanwaltschaft zurück, der 54-jährige Kommandant Francesco Schettino habe die Evakuierung des Kreuzfahrtschiffes zu spät angeordnet.

