Ottawa (AFP) Neuer kanadischer Außenminister wird Robert Nicholson. Premierminister Stephen Harper nominierte den bisherigen Verteidigungsminister am Montag im Zuge einer Kabinettsumbildung für den Posten im Außenamt. Dort folgt Nicholson auf John Baird, der in der vergangenen Woche ohne Angaben von Gründen von seinem Amt zurückgetreten war, und damit das Stühlerücken am Kabinettstisch ausgelöst hatte.

