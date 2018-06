Washington/Brüssel (dpa) - Neue EU-Strafmaßnahmen gegen ukrainische Separatisten und russische Politiker treten vorerst nicht in Kraft. Sie könnten der deutsch-französischen Friedensinitiative schaden. US-Präsident Obama und Bundeskanzlerin Merkel machen vor dem Vierergipfel in Minsk allerdings Druck auf Putin. Und in der Ostukraine geht das Sterben weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.