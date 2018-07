Washington (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre Ablehnung einer militärischen Lösung des Ukraine-Konflikts bekräftigt. "Wir setzen weiter auf eine diplomatische Lösung", sagte sie nach einem Treffen mit US-Präsident Barack Obama. "Eine militärische Lösung sehe ich nicht." Obama nannte Waffenlieferungen an Kiew "eine Option". Dies gelte für den Fall, dass diplomatische Bemühungen scheitern sollten. Für Mittwoch ist in Sachen Ukraine ein Spitzentreffen angesetzt, für das an einem Friedensplan gearbeitet wird.

