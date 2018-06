Los Angeles (dpa) - Der Soul-Pop-Song "Stay with me" des britischen Musikers Sam Smith hat bei den Grammys den Preis als beste Aufnahme des Jahres gewonnen. Smith nahm bei der Verleihung in Los Angeles den Preis zusammen mit seinem Produzententeam entgegen. Die Kategorie Aufnahme des Jahres ehrt den Sänger und das Produktionsteam des besten Liedes. Darüber hinaus ging auch der Preis "Song des Jahres" an "Stay with me". Geehrt werden Komponisten und Texter eines Stücks. Die Grammys gelten als die wichtigsten Musikpreise der Welt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.