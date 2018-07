Wellington (AFP) Wegen angeblicher Morddrohungen gegen einen Geschäftspartner muss sich AC/DC-Schlagzeuger Phil Rudd im April vor Gericht verantworten. Dies entschied am Montag ein Richter im neuseeländischen Tauranga. Bei dem Prozess, der am 21. April beginnen solle, müsse sich Rudd auch wegen Drogenbesitzes verantworten. Der 60-Jährige hat die Vorwürfe zurückgewiesen und angekündigt, dass er auf nicht schuldig plädieren will.

