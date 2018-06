Singapur (AFP) Zwei in Singapur inhaftierten Graffiti-Sprayern aus Deutschland drohen weiter Stockschläge wegen Vandalismus. Dies teilte ihr Anwalt Christopher Bridges am Montag nach einer Voranhörung in dem Stadtstaat mit. Seinen Angaben zufolge wollen die beiden 21-Jährigen, die sich an einem U-Bahn-Waggon zu schaffen gemacht haben sollen, ein Geständnis ablegen. Damit reduziere sich die Zahl der Anklagepunkte. Trotzdem drohten den beiden noch immer bis zu zwei Jahre Haft, eine Geldbuße und mehrere Stockhiebe. Das Urteil wird für den 5. März.

