Seoul (AFP) Durch die jüngsten Raketentests Nordkoreas sehen die USA die Notwendigkeit zu Strafmaßnahmen gegen den kommunistischen Staat bestätigt. Solange Pjöngjang nicht klar seine Bereitschaft zu Verhandlungen zeige, "ist es wichtig, den Druck aufrecht zu erhalten", sagte US-Außenamtsdirektor Antony Blinken am Montag bei einem Besuch in Südkorea. Nordkoreas Streitkräfte hatten am Wochenende einen neuen Marschflugkörper sowie fünf Kurzstreckenraketen getestet.

