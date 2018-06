Beirut (AFP) Nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus sind am Montag bei Luftangriffen von Regierungstruppen nach Angaben von Aktivisten mindestens 15 Menschen getötet worden. Wie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, wurden bei den Angriffen auf die Stadt Duma in der Region Ost-Gutha zudem dutzende Menschen verletzt. Über die genauen Umstände seien keine Details bekannt, erklärte die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle, die sich auf ein dichtes Netz von Informanten in Syrien stützt. Ihre Angaben können von unabhängiger Seite kaum überprüft werden.

