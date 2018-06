Köln (SID) - Die Skeleton-Piloten Michael Zachrau (Oberhof) und Dominic Rady (Königssee) geben am kommenden Wochenende beim Saisonfinale in Sotschi ihr Weltcup-Debüt. Die beiden 20-Jährigen rücken in der russischen Olympia-Stadt für Christopher Grotheer (Oberhof) und Kilian von Schleinitz (Königssee) in den deutschen Kader, die zeitgleich bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Altenberg antreten. Von Schleinitz geht dabei als Titelverteidiger an den Start.