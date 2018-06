Köln (SID) - Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF zeigen alle Vorrundenspiele der deutschen Basketballer bei der Europameisterschaft (5. bis 20. September) live. Darauf hat sich die Sportrechteagentur beider Sender (SportA) mit dem Deutschen Basketball Bund (DBB) und dem Weltverband FIBA verständigt.

Auch einige Vorbereitungsspiele sind bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen. Sollte sich die DBB-Auswahl für die Finalrunde in Lille/Frankreich qualifizieren, sollen ab dem Achtelfinale mögliche Übertragungen kurzfristig geklärt werden.

"Ich freue mich sehr, dass die EuroBasket-Spiele und einige Vorbereitungsspiele unserer Herren-Nationalmannschaft im kommenden Sommer bei ARD und ZDF live zu sehen sind", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss: "Das ist großartig für unsere Fans und für den gesamten deutschen Basketball."

Noch ist offen, ob Dirk Nowitzki bei der EuroBasket nach vier Jahren Pause ins Nationalteam zurückkehrt. Der Star der Dallas Mavericks hat seine grundsätzliche Bereitschaft aber signalisiert. Dies dürfte bei der Entscheidung von ARD und ZDF für die Übertragungen genauso eine Rolle gespielt haben wie die Tatsache, dass erstmals seit 22 Jahren wieder EM-Spiele in Deutschland stattfinden werden.

"Die deutschen Spiele der EM-Vorrunde werden in Berlin ausgetragen - das ist natürlich ein besonderes Ereignis für unsere Fernsehzuschauer", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Gleichzeitig bedeutet es für uns eine schöne Erweiterung unserer vielfältigen Sportübertragungen."

Auch ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz freut sich über den Vertragsabschluss: "Basketball wird in Deutschland nicht nur auf Vereinsebene öffentlich immer besser wahrgenommen. Insofern ist es konsequent, die Spiele der deutschen Mannschaft bei der EM 2015 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen anzubieten."

Bei der EM geht es für die Nationalmannschaft um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro. Mindestens Platz sechs muss für die Mannschaft des neuen Bundestrainers Chris Fleming her, um eine Chance auf ein Ticket für die Sommerspiele zu haben. Nur die Finalisten qualifizieren sich direkt.

Während die Basketballfans im Herbst also in der ersten Reihe sitzen, war zuletzt eine Übertragung von Spielen der Handball-WM in Katar in den Öffentlich-Rechtlichen an Rechtefragen gescheitert. Livebilder vom Viertelfinal-Einzug der deutschen Mannschaft waren ausschließlich im Bezahlsender Sky zu sehen.

Bernhard Bauer, Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB), gönnt den Basketballern trotz aller Enttäuschung über die missglückten Verhandlungen um die Ausstrahlung der WM-Spiele aus Katar die Free-TV-Präsenz. "Es freut uns für jede Sportart und insbesondere für die Mannschafts- und Ballspielsportarten, wenn diese einen Platz im frei empfangbaren Fernsehen bekommen", sagte Bauer auf SID-Anfrage: "Das ist Rückenwind für den deutschen Sport. Wir haben die Hoffnung, dass - vorausgesetzt wir qualifizieren uns - auch unsere EURO im Januar 2016 im Free-TV zu sehen sein wird."

- Die TV-Termine im Überblick:

Länderspiele in der Vorbereitung

Samstag, 22. August (15.45 Uhr), Supercup, Deutschland - Polen (NDR)

Sonntag, 30. August (15.00 Uhr), Deutschland - Frankreich (ZDF)

EuroBasket 2015:

Samstag, 5. September (15.00 Uhr), Deutschland - Island (ZDF)

Sonntag, 6. September (15.00 Uhr), Deutschland - Serbien (ZDF)

Dienstag, 8. September (17.45 Uhr), Deutschland - Türkei (ARD)

Mittwoch, 9. September (17.45 Uhr), Deutschland - Italien (ARD)

Donnerstag, 10. September (17.45 Uhr), Deutschland - Spanien (ARD)