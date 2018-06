Berlin (AFP) Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich einem Bericht zufolge bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über den energiepolitischen Kurs der bayerischen Regierung beschwert. Die Zeitung "Die Welt" zitierte in ihrer Dienstagsausgabe aus einem entsprechenden Brief des Politikers an Merkel. Darin kündigt Ramelow "klaren Widerstand" an, sollte sich Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) weiterhin weigern, dem Bau einer Stromtrasse von Sachsen-Anhalt durch Thüringen nach Bayern zuzustimmen.

