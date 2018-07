München (AFP) Aufgrund großer Nachfrage nach neuen Modellen will der Autobauer BMW in Deutschland tausende neue Arbeitsplätze schaffen. Der Konzern werde "in diesem Jahr 5000 Menschen fest einstellen", sagte der stellvertretende Aufsichtsratschef und Betriebsratsvorsitzende Manfred Schoch dem "Münchner Merkur" vom Dienstag. Die Nachfrage nach neuen Modellen liege "weit über unseren Erwartungen", deshalb müsse BMW die Produktion "erheblich steigern".

