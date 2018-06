Paderborn (AFP) Ein britischer Panzer ist in Nordrhein-Westfalen im Vorgarten eines Wohnhauses gelandet. Als das Fahrschulfahrzeug in der Gemeinde Borchen bei Paderborn unterwegs war, löste sich am Dienstagvormittag ein Bolzen an einem Laufrad der Panzerkette, wie die Polizei mitteilte. Dadurch sei der Panzer ins Schlingern geraten und von der Straße abgekommen. Das Gefährt rollte den Angaben zufolge in den Vorgarten und kam nach Kollision mit einer Grundstücksmauer und einer Hecke zum Stehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.