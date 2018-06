Frankfurt/Main (AFP) Rund sechseinhalb Jahre nach der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers hat die Bundesbank die letzte Zahlung aus dem Insolvenzverfahren des US-Geldhauses erhalten. Die deutsche Zentralbank habe nicht nur ihre "Ausgangsforderung" von über 8,5 Milliarden Euro erhalten, sondern zusätzlich "Zinsforderungen und Verfahrenskosten" von rund 800 Millionen Euro, erklärte Bundesbank-Vorstand Joachim Nagel am Dienstag in Frankfurt am Main. Dies sei 2008 kaum zu erwarten gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.