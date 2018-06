Bonn (AFP) Den Feldhamstern geht es in Deutschland weiter an den Kragen: In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wird der Bestand aktuell mit null angegeben, so dass Experten davon ausgehen, dass der Feldhamster dort ausgestorben ist, wie das Bundesamt für Naturschutz (BfN) am Dienstag in Bonn mitteilte. In beiden Ländern habe es in den 1990er Jahren noch Feldhamster gegeben. Als "halbwegs stabil" gelte der Hamsterbestand derzeit lediglich in Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz. Ohne Schutzmaßnahmen wird der Feldhamster nach Experten-Angaben allerdings auch in Rheinland-Pfalz in etwa zehn Jahren ausgestorben sein.

