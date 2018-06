Berlin (AFP) Die Hälfte der rund 3000 Bundeswehrkasernen ist einem Bericht zufolge in einem maroden Zustand. Wie die "Bild"-Zeitung am Dienstag unter Berufung auf ein Gutachten des Verteidigungsministeriums berichtete, wird nur die Hälfte der Unterkünfte als in "einem guten bis mittleren Allgemeinzustand" eingestuft. Demnach haben 38 Prozent der Unterkünfte "größere Mängel", neun Prozent sind gar nicht nutzbar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.