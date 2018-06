Paris (AFP) Frankreichs Präsident François Hollande reist nach eigenen Angaben am Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "mit dem festen Willen" nach Minsk, in der Ukraine-Krise eine Friedenslösung zu erreichen. "Die Kanzlerin und ich werden bis zum letzten Moment dieses Treffens (in Minsk) besonders aktiv sein, damit es dort eine Einigung geben kann, eine umfassende Regelung", sagte Hollande am Dienstag in Paris.

