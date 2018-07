München (AFP) Mehr deutsche Kunden als bislang angenommen haben ihr Geld von der ins Zwielicht geratenen Schweizer Niederlassung der britischen Großbank HSBC verwalten lassen. In den "SwissLeaks"-Dokumenten finden sich 2106 Namen mit Bezug zu Deutschland, fast doppelt so viele wie bisher bekannt, wie die "Süddeutsche Zeitung" am Dienstag berichtete. Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) forderte auch in Deutschland Ermittlungen gegen das Kreditinstitut.

