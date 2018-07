Ottawa (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine erneut bekräftigt. "Ich hoffe, dass wir den Konflikt diplomatisch lösen können", sagte Merkel am Montag (Ortszeit) nach einem Treffen mit dem kanadischen Premierminister Stephen Harper in Ottawa. "Ich glaube, militärisch ist er sowieso nicht zu lösen", fügte sie hinzu. Deswegen würden die diplomatischen Anstrengungen nun noch einmal verstärkt.

