Berlin (AFP) Das geplante "Körperwelten"-Museum in den Sockelbauten des Berliner Fernsehturms darf eröffnet werden. Das entschied das Verwaltungsgericht Berlin in einem Eilverfahren am Dienstag. Das Gericht bestätigte damit eine Entscheidung von Dezember, wonach die Ausstellung von plastinierten menschlichen Körpern und Körperteilen nicht gegen das Bestattungsgesetz der Hauptstadt verstößt. (VG 21 L 29.15)

