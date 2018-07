Ottawa (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das umstrittene EU-Freihandelsabkommen mit Kanada (Ceta) gegen Kritik verteidigt. "Angesichts der doch sehr schwachen Wachstumsrate, die wir in Europa haben, sehe ich in Ceta eine sehr gute Chance, das Wachstum voranzubringen", sagte Merkel am Montag (Ortszeit) nach einem Treffen mit dem kanadischen Premierminister Stephen Harper. "Ich sehe große Vorteile für uns in Europa und gerade für die Exportnation Deutschland auch."

