Düsseldorf (AFP) Der Absturz der russischen Währung hat dem Handelskonzern Metro das zurückliegende Quartal vermiest. Der Nettogewinn sank in den drei Monaten von Oktober bis Dezember um mehr als zehn Prozent zum Vorjahresquartal auf 404 Millionen Euro, wie Metro am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Der Umsatz ging um 2,2 Prozent auf 18,3 Milliarden Euro zurück. Metro macht einen großen Teil seines Umsatzes in Osteuropa; in Russland ist der Konzern mit seinen Cash&Carry-Großmärkten vertreten. Zu Metro gehören zudem die Supermarktkette Real, der Kaufhof und die Elektronikmärkte Media Markt und Saturn.

