Bergisch Gladbach (AFP) Mehr als 1,9 Millionen Autos haben die Hersteller im vergangenen Jahr in die Werkstätten zurückrufen müssen, laut Autoexperte Stefan Bratzel so viele wie noch nie seit Einführung des Produktsicherheitsgesetzes 1997. "Weit überdurchschnittlich" betroffen waren laut einer Studie des Center of Automotive Management (CAM) die japanischen Hersteller Subaru, Toyota und Honda sowie die Oberklassemarken Jaguar-Land Rover und BMW.

