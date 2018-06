Ludwigslust (AFP) Knapp zwei Jahre nach seinem Verschwinden ist in Mecklenburg-Vorpommern die Leiche eines Mann in seinem Haus entdeckt worden. Beim Umbau des Gebäudes in Teldau (Kreis Ludwigslust-Parchim) entdeckte der neue Eigentümer das Skelett des 52-jährigen in einem Hohlraum zwischen der Innenwand und dem Dach, wie die Polizei in Ludwigslust am Dienstag mitteilte. Der Vermisste habe sich in seinem Versteck offenbar das Leben genommen

