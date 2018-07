Abu Dhabi (AFP) Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre Luftangriffe gegen Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) wiederaufgenommen. Dies teilte das Militärkommando am Dienstag in Abu Dhabi mit. Nähere Angaben zu möglichen Zielen in Syrien oder im Irak machte es zunächst nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.