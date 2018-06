Brüssel (AFP) Der serbische Ministerpräsident Aleksandar Vucic und der Kosovo-Regierungschef Isa Mustafa haben bei der Normalisierung der beiderseitigen Beziehungen weitere Fortschritte erzielt. Wie der diplomatische Dienst der Europäischen Union am Dienstag mitteilte, einigten sich die beiden Politiker in Verhandlungen am Dienstag in Brüssel auf eine für Serben und Kosovo-Albaner annehmbare Justizstruktur im Norden des Kosovo, wo die serbische Minderheit konzentriert ist.

