Brüssel (AFP) Mit dem Sondertreffen der Eurostaaten am Mittwoch gehen die Verhandlungen mit dem hoch verschuldeten Griechenland in die heiße Phase. Die Euro-Partner erwarten, dass die neue Regierung in Athen einen Tag vor dem EU-Gipfel im Schuldenstreit ihre Karten auf den Tisch legt.

