Düsseldorf (SID) - DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hat die Chancen auf eine Fußball-EM 2024 in Deutschland auf "über 80 Prozent" beziffert. "Ich bin sehr optimistisch", sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf der Sportmesse SpoBIS 2015 in Düsseldorf: "Wir haben aber auch Hausaufgaben zu machen, die man nicht unterschätzen darf." So müssten unter anderem Regierungsgarantien hinterlegt werden.

Die Entscheidung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) fällt spätestens 2018. Niersbach hofft auf ein ähnliches Sommermärchen wie bei der Heim-WM 2006. "Wichtig ist, dass das ganze Land dahinter steht, dass alle, nicht nur der DFB und der Fußball, in die Gastgeberrolle schlüpfen", erklärte Niersbach weiter: "Das war das große Erfolgsgeheimnis von 2006."

Der DFB spekuliert darauf, einziger Bewerber um die Ausrichtung der EM 2024 zu sein. Aus diesem Grund hatte er sich auch nicht um die Finalrunde der paneuropäischen EM 2020 beworben.