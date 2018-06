Athen (AFP) Die Börse in Athen hat am Dienstag mit fast acht Prozent im Plus geschlossen. Der Leitindex legte um 7,98 Prozent zu, wofür vor allem Bankaktien verantwortlich waren. Die Aktie der Attica Bank legte um 13,3 Prozent zu, die der Alpha Bank um 9,7 Prozent. Die Kurve schnellte am Nachmittag in die Höhe, als Details einer Strategie der griechischen Regierung durchsickerten und die Hoffnung der Investoren auf einen möglichen Kompromiss zwischen der Regierung in Athen und ihren Gläubigern wieder wuchs.

