London (AFP) Angesichts des Filmstarts des Erotik-Films "Fifty Shades of Grey" hat eine britische Baumarktkette ihre Mitarbeiter auf einen Kundenansturm auf Produkte vorbereitet, die bei Sex-Praktiken zum Einsatz kommen können. Die britische Zeitung "Daily Telegraph" zitierte am Dienstag aus einer Mitteilung an die mehr als 20.000 Mitarbeiter der Kette B&Q mit der Überschrift "Vorbereitung für Fifty Shades of Grey-Kundenanfragen".

