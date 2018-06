Washington (dpa) - Der Druck auf Moskau wächst: Vor dem möglichen Ukraine-Gipfel in Minsk haben US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel dem Kreml mit weiteren Sanktionen gedroht, sollte es keine konkreten Fortschritte auf dem Weg zu einem Frieden in der Ostukraine geben sollte. Neue EU-Sanktionen wurden bei dem Treffen in Washington vorerst auf Eis gelegt, um den Gesprächen in Minsk eine Chance zu geben. In Ottawa übten Merkel und der kanadische Regierungschef Stephen Harper scharfe Kritik an Russland wegen der Besetzung der Krim und der Ukraine-Politik.

