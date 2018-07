Riverdale (dpa) - Zahlreiche Fans haben für Bobbi Kristina Brown gebetet. Hunderte Menschen kamen nach US-Medienberichte vor dem Rathaus von Riverdale im US-Staat Georgia zusammen. Die Tochter der 2012 gestorbenen Pop-Sängerin Whitney Houston war Ende Januar regungslos in der Badewanne ihres Hauses gefunden worden und liegt seitdem im künstlichen Koma. Die Stadt in der Nähe von Atlanta, wo Brown derzeit in einem Krankenhaus liegt, hatte ihre Anwohner aufgerufen, Taschenlampen oder LED-Kerzen mitzubringen, um "ein Licht für die Heilung von Bobbi Kristina Brown zu leuchten".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.