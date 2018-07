Niamey (AFP) Nach wiederholten Angriffen von Kämpfern der radikalislamischen Gruppierung Boko Haram aus Nigeria hat die nigrische Regierung über die südöstliche Region Diffa an der Grenze zu dem Nachbarland den Ausnahmezustand verhängt. Die Notstandregelung gelte für zunächst 15 Tage, hieß es am Dienstag in einer im Radio verlesenen Anweisung. Die Maßnahme gibt den nigrischen Sicherheitskräften mehr Vollmachten, so dürfen sie etwa Razzien starten.

