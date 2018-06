Wien (AFP) Australien wird erstmals am Eurovision Song Contest (ESC) teilnehmen - zum 60. Jubiläum des Wettbewerbs Ende Mai in Österreichs Hauptstadt Wien. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Dienstag berichtete, wird Australien direkt ins Finale eingeladen, um dort mit einer eigenen Nummer gegen die übrigen 39 Konkurrenten anzutreten. Auf Initiative der European Broadcasting Union und des Österreichischen Rundfunks könne das ESC-begeisterte Land, das den Wettbewerb seit 30 Jahren überträgt, als einmalige Ausnahme einen Vertreter zum Finale am 23. Mai in Wien schicken.

