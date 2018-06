Rom (AFP) In der Schweiz ist ein Bild beschlagnahmt worden, das dem italienischen Universalgenie Leonardo da Vinci zugeschrieben wird. Die italienische Polizei habe die Beschlagnahmung des seit Jahrhunderten verschollenen Werkes veranlasst, teilten Ermittler in den nordostitalienischen Städten Pesaro und Ancona am Dienstag mit. Das Bild, das kürzlich für mehrere hundert Millionen Euro verkauft worden sei, sei von "unschätzbarem Wert".

