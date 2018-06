Seoul (AFP) Vor einem Gericht in Südkorea hat am Dienstag ein Berufungsverfahren im Fall der Fährtragödie vom vergangenen April mit 304 Toten begonnen. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung fechten die im November erfolgte Verurteilung des Kapitäns und 14 weiterer Besatzungsmitglieder an. Der Kapitän Lee Jun Seok erhielt eine 36-jährige Haftstrafe. Zum Entsetzen der Hinterbliebenen wurde er aber vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen und nur wegen grober Fahrlässigkeit und Verletzung seiner Dienstpflichten verurteilt.

