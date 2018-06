Juba (AFP) Nur gut eine Woche nach der jüngsten Einigung auf eine Waffenruhe ist der Friedensprozess im Südsudan offenbar erneut am Ende. Rebellen beschossen am Dienstag Stellungen der Regierungstruppen in der Ölstadt Bentiu mit Granaten, wie Verteidigungsminister Kuol Manyang der Nachrichtenagentur AFP sagte. "Das ist eine Verletzung des Waffenstillstandsabkommens, wir werden uns dagegen verteidigen."

