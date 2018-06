Kiew (AFP) Den Kämpfen in der Ostukraine sind seit Montag mindestens sieben Soldaten und fünf Zivilisten zum Opfer gefallen. Überdies seien 23 Soldaten verletzt worden, als ihre Stellungen angegriffen wurden, sagte Militärsprecher Wladislaw Selesnew am Dienstag in Kiew. In der von prorussischen Aufständischen belagerten Stadt Debalzewe seien drei Zivilisten durch Artilleriebeschuss getötet worden und es habe sieben Verletzte gegeben, sagte ein Sprecher der Kiew-treuen Polizei.

