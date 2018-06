New York (AFP) Der puertoricanische Sänger Ricky Martin geht im Herbst in Nordamerika auf Tour. Wie das Management des 43-jährigen Musikers am Montag ankündigte, findet der Tourauftakt am 15. September in Las Vegas statt, dann folgen Auftritte unter anderem in New York und in Orlando. Martin veröffentlicht am Dienstag mit "A Quien Quiera Escuchar" sein erstes Studioalbum seit vier Jahren.

