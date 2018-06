New York (AFP) Tausende Afroamerikaner sind in den USA einer Studie zufolge zwischen 1877 und 1950 gelyncht worden. Wie die Menschenrechtsgruppe Equal Justice Initiative in der am Dienstag vorgelegten neuen Untersuchung schreibt, wurde damit über einen Zeitraum von 73 Jahren mehr als ein Schwarzer pro Woche in den Vereinigten Staaten grausam misshandelt oder getötet. Die Organisation dokumentierte 3959 Fälle in zwölf Südstaaten. Die Mehrzahl der Lynchfälle habe sich zwischen 1880 und 1940 ereignet.

