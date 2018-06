Paris (AFP) Pensionsfonds in aller Welt sind im vergangenen Jahr auf die Rekordsumme von 36 Billionen Dollar (knapp 32 Billionen Euro) angewachsen. Die wichtigsten von Unternehmen angelegten Pensionsfonds hätten im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Prozent zugelegt, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Beratungsunternehmens Towers Watson. Pensionsfonds werden in 16 Ländern von Unternehmen für die Altersversorgung ihrer Mitarbeiter gegründet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.