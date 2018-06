Kairo (AFP) Die ägyptische Justiz hat Todesurteile gegen 33 Anhänger des gestürzten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi aufgehoben. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Mena am Mittwoch meldete, ordnete ein Berufungsgericht einen neuen Prozess an. Die Verurteilten befänden sich noch in Haft, sagte ihr Anwalt Ussama al-Helw der Nachrichtenagentur AFP. Zusätzlich zu den Todesurteilen habe das Gericht lebenslange Gefängnisstrafen gegen drei weitere Mursi-Anhänger aufgehoben.

