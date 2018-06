Sydney (AFP) Die australische Polizei hat nach eigenen Angaben einen unmittelbar bevorstehenden Terrorangriff vereitelt. Die Vizepolizeichefin des Bundesstaats New South Wales, Catherine Burn, sagte am Mittwoch, es seien zwei Männer festgenommen worden. Demnach wurden auch eine Machete, ein Jagdmesser, Videoaufnahmen sowie eine Flagge der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beschlagnahmt. Ausführen wollten die Männer ihren Angriff am Dienstag, sagte Burn.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.