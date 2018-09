Dhaka (AFP) Ein Ende der Krise in Bangladesch ist nach Ansicht von Oppositionsführerin Khaleda Zia nur möglich, wenn Ministerpräsidentin Sheikh Hasina zurücktritt und vorgezogene Neuwahlen zulässt. "Jeder bewusste und gewissenhafte Mensch in Bangladesch weiß, dass der einzige Weg zur Lösung der aktuellen politischen Krise die Abhaltung inklusiver, kompetitiver und bedeutungsvoller Wahlen ist", sagte Zia am Mittwoch in einem Telefoninterview mit der Nachrichtenagentur AFP. Sollten die Wahlen verzögert werden, werde die Krise noch komplexer werden.

