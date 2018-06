New York (SID) - Superstar Dwyane Wade von Meister Miami Heat wird am kommenden Sonntag beim Allstar-Game der Basketball-Profiliga NBA in New York nicht auf dem Parkett zu bewundern sein. Wade sagte seine Teilnahme am Dienstag aufgrund einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung ab. Für den 33-Jährigen wäre es bereits die zwölfte Teilnahme am Showspiel zwischen dem Osten und dem Westen gewesen.

Als Ersatzmann nominierte NBA-Boss Adam Silver Shooting Guard Kyle Korver von den Atlanta Hawks. Damit stellt das Team von Nationalspieler Dennis Schröder vier Spieler für die Ost-Auswahl, so viele wie keine andere Mannschaft. Korver, der zum ersten Mal zum Allstar-Aufgebot gehört, wird in New York auch im Dreipunkte-Wettbewerb antreten.