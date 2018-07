Düsseldorf (AFP) In der CDU ist erneut die Forderung laut geworden, Russland angesichts des Ukraine-Konflikts die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 zu entziehen. "Die Fußball-WM unter einem Regime stattfinden zu lassen, welches mitten in Europa die brutale Logik des Krieges verficht, ist eine Schreckensvision", sagte der Großstadtbeauftragte der Unions-Bundestagsfraktion, Kai Wegner (CDU), am Mittwoch der Online-Ausgabe des Düsseldorfer "Handelsblatts".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.