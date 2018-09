Straßburg (AFP) Das Europaparlament fordert eine verbindliche Herkunftsbezeichnung für Fleisch in Fertigprodukten. Die EU-Kommission solle dafür eine Richtlinie erarbeiten, verlangte das Parlament am Mittwoch in einer Entschließung. Nach Auffassung der EU-Volksvertretung haben Skandale wie der in Frankreich um falsch deklariertes Pferdefleisch in Lasagne-Gerichten gezeigt, dass die Informationen der Verbraucher über den Ursprung von weiterverarbeitetem Fleisch in Fertigprodukten verbessert werden muss. Für frisches Rindfleisch wurde diese Vorschrift bereits nach dem Rinderwahn-Skandal eingeführt, ab April gilt sie auch für frisches Schweine-, Geflügel-, Schafs- und Ziegenfleisch.

