Brüssel (AFP) Der Vorsitzende der Eurogruppe, Jeroen Dijsselbloem, hat die neue griechische Regierung aufgefordert, am Reformkurs festzuhalten. Es sei "entscheidend", dass Griechenland "auf dem Reformpfad" bleibe, sagte Dijsselbloem vor dem Sondertreffen der Finanzminister der Eurozone zu Griechenland am Mittwoch in Brüssel. Unter welchen Bedingungen weitere Hilfe der anderen Euro-Länder möglich sei, werde "Gegenstand der Beratungen sein". Es gehe aber lediglich um erste Gespräche. "Ich erwarte heute kein Ergebnis", sagte der niederländische Finanzminister.

