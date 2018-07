Berlin (AFP) Die Deutsche Krebshilfe hat ein komplettes Abgabeverbot von E-Zigaretten und E-Shishas an Kinder und Jugendliche gefordert. Diese gehörten nicht in Kinderhände, erklärte die Krebshilfe am Mittwoch zusammen mit dem Aktionsbündnis Nichtrauchen in Berlin. Kinder könnten die Produkte etwa mit Erdbeer- oder Karamellgeschmack ohne Einschränkung am Kiosk kaufen. Um sie vor Gesundheitsgefahren und einer möglichen späteren Nikotinsucht zu schützen, müsse diese Gesetzeslücke geschlossen werden.

